Baritoday.it - In Puglia sostegno psicologico per pazienti oncologici e familiari: c'è la nuova legge

Leggi su Baritoday.it

Le aziende sanitarie regionali pugliesi potranno introdurre, in via sperimentale, la possibilità di sostenere psicologicamentecoinvolti in diagnosi oncologiche, attraverso l’assunzione a tempo determinato di figure qualificate. E' quanto prevede laregionale 41/2024.