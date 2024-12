Monzatoday.it - In Brianza sta per aprire un altro supermercato: 13 nuove assunzioni

Leggi su Monzatoday.it

Intra qualche giorno apre un nuovo. Si tratta del nuovo punto vendita Aldi a Lentate sul Seveso. L'inaugurazione è in programma il prossimo 12 dicembre e il nuovo negozio sorge in via Nazionale dei Giovi all’angolo con via Trieste.Il nuovoAldi a Lentate sul.