Bresciatoday.it - Imprenditore ed ex consigliere: tutto il paese piange Ferruccio Scarpella

Leggi su Bresciatoday.it

, per più mandati, e: si è spento nelle scorse ore. Era molto noto e stimato a Lonato del Garda, per via del suo impegno in politica; aveva 71 anni.Il cordoglio"Porteremo con noi il ricordo della tua energia travolgente e l’amore per il tuo.