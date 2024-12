Agi.it - Impiantato a Bove un defibrillatore rimovibile

AGI - Eseguito, nella prima mattinata di oggi, all'ospedale Careggi di Firenze, l'intervento di inserimento di unsottocutaneo sul centrocampista viola, Edoardo, che lo scorso 1 dicembre ha accusato un malore nel corso della gara di campionato di serie A fra Fiorentina e Inter. L'intervento è stato eseguito dall'equipe di aritmologia dell'ospedale fiorentino. La società viola aveva fatto sapere che asarebbe stato inserito unremovibile, situazione che consentirà al giocatore romano, classe 2002, di decidere in futuro se tenerlo o meno. Se non ci saranno complicazioni legate all'intervento,lascerà il nosocomio fiorentino fra giovedì e sabato. Nel frattempo si aspettano i risultati dei molti esami ai quali è stato sottoposto in questi giorni, in particolare per capire se il problema che ha colpito l'atleta sia di natura genetica oppure infiammatoria, conseguente a un'infezione che ha provocato una miocardite.