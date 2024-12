Ilfoglio.it - Imbarazzo Onu, dove la Siria di Assad aveva fatto il nido

Leggi su Ilfoglio.it

Per la prima volta, il segretario delle Nazioni Unite António Guterres chiama in causa un “regime dittatoriale” per la. Nonmai usato prima le parole “dittatore” o “regime” per, R. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti