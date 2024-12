Iltempo.it - #iltempodioshø

Addio al Movimento. La cancellazione del Garante chiude l'era del Vaffa e apre quella del partito di Giuseppe Conte, dove non c'è limite ai mandati. Diversi, quindi, i big del passato che provano a sfruttare il treno dell'ex premier per tornare in quel palazzo, lasciato a malincuore. Da Roberto Fico a Paola Taverna più di qualche grillino della prima ora rinnega il padre in cambio di una poltrona.