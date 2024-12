Quifinanza.it - “Il potere del dialogo” ospita Riccardo Spada

Ogni anno, l’inflazione erode ild’acquisto dei nostri soldi, il debito pubblico italiano non accenna a ridursi, portando a tasse sempre più salate. L’età della pensione continua ad alzarsi e, ormai da decenni, la crescita degli stipendi è quasi azzerata. Di fronte a uno scenario del genere, gestire in maniera oculata e fruttuosa i propri risparmi risulta l’unica via per far crescere il proprio patrimonio.Di questo si occupa, un divulgatore italiano attivo nel campo della finanza personale e degli investimenti. Con il suo podcast “The Bull“, stabilmente posizionato nella TOP10 dei podcast più ascoltati in Italia, ha ottenuto una grande visibilità e importanti riconoscimenti. Con Rizzoli ha da poco pubblicato il libro “Sei già ricco ma non lo sai. Il manuale di finanza personale per risparmiare e investire partendo da te”.