Avellinotoday.it - Il Natale a Bagnoli: magia, eventi e festeggiamenti per tutte le età

Leggi su Avellinotoday.it

IlIrpino si prepara ad accogliere residenti e turisti con un programma ricco die attività, per rendere il periodo delle festività ancora più speciale. "Ilè la poesia più dolce dell’anno", come recita lo slogan dell’evento, che mira a coinvolgere tutti in.