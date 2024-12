Il Napoli e il mercato di gennaio | possibili scenari tra opportunità e limitazioni

Leggi su Dailynews24.it

Ilsi sta preparando a valutare eventuali occasioni per ildi, anche se letà di operazioni significative appaiono limitate. Secondo quanto riportato da Il Mattino, alcune situazioni potrebbero evolversi ma non nell’immediato. Danilo improbabile Un trasferimento del brasiliano Danilo dalla Juventus al, ad esempio, sembra improbabile per questa sessione di .L'articolo Ile ilditra