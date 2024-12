Ilrestodelcarlino.it - Il mondo fatato degli gnomi: tutti gli appuntamenti delle feste

"Va, sentiero", sui cappellini. Nel corsofestività natalizie quel sentiero, che si snoda per un paio di chilometri nel Parco dell’Armina a Bagno di Romagna, dedicato a quei simpatici folletti, diventa ancora più magico. Glisono per domenica 15 e 22 dicembre e per sabato 4 gennaio 2025. In quelle date una guida escursionistica speciale accompagnerà i visitatori lungo il percorso, svelando la vera storia di Gnomo Bàgnolo e del motivo per cui, insieme alla sua famigliola, ha scelto di vivere in queste foreste, avvolte da benefiche acque termali e da un ambiente naturale spettacolare. Durante la visita si potrà passeggiare in un paesaggio unico, per andare alla scopertacasettenascoste nel bosco. La guida, infatti, illustrerà anche le nuove installazioni create da Papageno Woods, inaugurate qualche mese fa.