Sport.quotidiano.net - Il Grifone che vola alto. E la scalata continua

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo 70 anni il Grosseto è riuscito ad espugnare il campo da gioco del "Brilli Peri". L’impresa è riuscita ai calciatori biancorossi guidati da mister Consonni che in sede di presentazione del match con il Montevarchi aveva auspicato di sfatare questo tabù. Evidentemente lo stadio montevarchino porta ben al "Gigi biancorosso", in quanto proprio in quello stadio lui aveva segnato il suo primo gol da giocatore professionista. Il Grosseto, dunque, colleziona la sesta vittoria consecutiva dopo gli iniziali due pareggi avendo subìto in questa striscia positiva soltanto due gol di cui uno su calcio di rigore proprio nel match contro I rossoblù montevarchini. Il Grosseto, inoltre, a seguito di questi risultati importanti sale al terzo posto in classifica con 27 punti insieme alla Fulgens Foligno, a sette lunghezze di distanza dal Livorno.