Lanazione.it - Il freddo giaciglio di un senzatetto dentro Porta Elisa

Leggi su Lanazione.it

c’è undi cartoni e coperte. Da qualche settimana trovo un ragazzo africano molto giovane che dorme lì - ci segnala Gabriele -. Mi colpisce che non chieda nulla, se ne sta in un angolo dimenticato dal mondo e le persone gli passano sopra come se non esistesse. Magari nelle grandi città è diverso, ma a Lucca queste situazioni di marginalità fanno impressione. Fuori fa moltoe umido perché ha piovuto e il ragazzo è sempre lì per terra. Gli hoto un piumone. Spero che qualcuno, Comune, Chiesa, enti, possa fare qualcosa per lui“. Il Comune in effetti proprio oggi presenta il “Piano“.