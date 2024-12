Sport.quotidiano.net - IL COMMENTO. Un campionato dove serve umiltà

La navicella spaziale che era andata su Marte contro Cantù, è tornata sulla terra. Perché è undai valori incerti ed anche dagli arbitraggi incerti. Se uno pensa che uno come Schina – quello che marcava Ahmad – non è uscito per falli la racconta lunga. Ma per fortuna capita anche che un arbitro fischi un fallo ad un difensore in evidente stato di anossia che crolla sopra ad un Bucarelli che il massimo che avrebbe preso, con quel tiro a 6 decimi dal termine dei tempi regolamentari, uno spettatore in tribuna. Capita anche che la fortuna giri pagina ed inizi a guardare con benevolenza una formazione costruita per vincere, ma che invece rischiava di finire nel gorgo delle formazioni destinate a lottare per non retrocedere. Bello, bullo e ballo bene a queste latitudini conta poco perché alla fine a pesare molto non sono stati gli attaccanti, ma i difensori.