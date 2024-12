Amica.it - Il cappotto anni 60 di Carla Bruni

Leggi su Amica.it

Per presenziare alla riapertura della Cattedrale di Notre-Dame, devastata da un incendio nel 2019,ha scelto un capospalla in stile60. Una scelta in linea con le tendenza di stagione, che vedono i cappottini bon ton, dal taglio Sixties, tornare alla ribalta in passerella e sugli outfit delle celebrity. GUARDA LE FOTOI cappotti corti effetto60 da avere ora La cantante ha indossato un abito-con colletto a fiocco e cintura in vita, realizzato da John Galliano nel suo periodo da direttore creativo di Dior. Completano la mise collant in pizzo, scarpe con tacco kitten, guanti in pelle e maxi borsa. L’ensemble piace alla modella, che lo aveva già sfoggiato nel 2008 in occasione dell’incontro con la regina Elisabetta II e il principe Filippo d’Inghilterra.