Monzatoday.it - I nuovi orari dei treni Trenord: le modifiche e le novità (ma restano lavori e disagi)

Leggi su Monzatoday.it

Cambio in vista. Da domenica 15 dicembre entrerà in vigore l’o invernale di, concordato con Regione Lombardia, che vedràsu alcune linee regionali e suburbane. "L’offerta giornaliera salirà da 2270 a 2330 corse", si legge in una nota dell'azienda."Fra le principali.