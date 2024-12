Chietitoday.it - I MusicAbili: a Vasto va in scena un messaggio potente sulla bellezza della diversità [FOTO]

In tanti al teatro Madonna dell’Asilo per assistere allo spettacolo tetarale de “i”, sabato scorso, che aha visto protagonisti i ragazzi con disabilitàProfonda gratitudine è stata espressa per questo bel progetto teatrale, nato dall’idea di una mamma Angela Riccardi per suo.