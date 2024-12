Universalmovies.it - Here | Il nuovo trailer italiano del film di Robert Zemeckis

Eagle Pictures ha condiviso in rete ildi, ildiretto dain uscita il 9 gennaio.Il, ispirato al libro illustrato di Richard McGuire, segna il ritorno in cabina di regia del premio Oscar per Forrest Gump “” a due anni dal suo ultimo“Pinocchio”, e mette nuovamente insieme la coppia attoriale vincente formata da Tom Hanks e Robin Wright, insieme proprio in Forrest Gump.IlNote di ProduzioneLa sceneggiatura è stata scritta dacon Eric Roth, lo stesso di Forrest Gump. Nel cast, con Tom Hanks e Robin Wright, spiccano anche i nomi di Paul Bettany, Kelly Reilly, Michelle Dockery, Leslie, Lauren McQueen, Beau Gadsdon, Gwilym Lee, Jonathan Aris, Albie Salter, Harry Marcus, Lilly Aspell, Ben Wiggins, Joel Oulette, Dannie McCallum, Ophelia Lovibond, Nikki Amuka-Bird, David Fynn e Mohammed George.