Grottaminarda altre tre truffe ad anziani sventate grazie ai consiglio dei Carabinieri

Tempo di lettura: 2 minutiSabato scorso, tre anziane signore dihanno denunciato un tentativo di truffa presso la locale Stazione.Le donne (di età compresa tra i 70 e i 90 anni) sono state contattate telefonicamente da ignoti che, spacciandosi per corrieri, hanno richiesto del denaro contante per la consegna di un pacco destinato a un loro familiare.Fortunatamente, le signore, ricordando i consigli dell’Arma in merito ad analoghi episodi, divulgati sia dagli organi d’informazione che con apposite locandine affisse in paese, hanno avvisato subito i propri familiari e richiesto l’intervento deidella Stazione diche hanno avviato le indagini.L’Arma deista intensificando la campagna di sensibilizzazione per aiutare la popolazione a riconoscere questi tentativi di truffa e il modus operandi dei malviventi.