Sbircialanotizia.it - Grande Fratello, mamma di Shaila: “Lorenzo giocatore accanito, spero non ti annulli”

Leggi su Sbircialanotizia.it

I consigli dellaLuisa per la figliaGatta ha ricevuto una sorpresa dal. Durante la diretta del reality show andata in onda ieri, lunedì 9 dicembre, laLuisa ha fatto il suo ingresso nella Casa per aiutare la figlia a "ritrovare se stessa" e a darle dei consigli riguardo .