Baritoday.it - Gran finale nel segno di Puccini con la Fanfara dell’Aeronautica ad Acquaviva delle Fonti

Leggi su Baritoday.it

dell’associazione Colafemmina di, che per l’ultimo concerto dell’anno ospita ladel Comando ScuolaMilitare - 3a Regione Aerea diretta da Nicola Cotugno in un omaggio a Giacomonel centenario della scomparsa. L’appuntamento è per.