Sbircialanotizia.it - Giustizia, Santalucia: “Separazione carriere? Riforma sbagliata, punitiva per magistratura”

Leggi su Sbircialanotizia.it

Il presidente dell'Anm all'Adnkronos: "C'è un intento punitivo nei confronti dellacome istituzione, un rivincita della politica sulla stagione di Mani Pulite" Una bocciatura sonora per ladellacon ladelleper i magistrati approdata ieri in discussione in Aula. E' quella che arriva dal presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Giuseppe .