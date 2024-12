Girona-Liverpool Champions League 10-12-2024 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Reds e tanti gol a Montilivi?

Leggi su Infobetting.com

Ilè probabilmente la squadra più in forma d’Europa: ha vinto tutte le partite died è primo anche in Premier, anche se sabato non è scesa in campo, per il rinvio del derby con l’Everton per maltempo. L’ultima partita giocata dairimane quella di Newcastle: uno splendido 3-3 che ha .InfoBetting: Scommesse Sportive e