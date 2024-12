Lapresse.it - Germania: pianificavano attentato, arrestati tre sostenitori dell’Isis

Francoforte (), 10 dic. (LaPresse) – Tresono statiin Assia e nel Baden-Württemberg. Lo hanno annunciato gli uffici giudiziari statali dei due Laender e la procura di Karlsruhe, come riporta Bild. Gli uomini sono accusati di aver preparato un grave atto di violenza contro la sicurezza dello Stato. I sospetti sono due fratelli tedesco-libanesi (15 e 20 anni) di Mannheim (Baden-Württemberg) e un uomo tedesco-turco (22 anni) del distretto di Hochtaunus in Assia. Gli arresti sono stati effettuati domenica scorsa. “Le indagini approfondite delle forze dell’ordine coinvolte hanno confermato il sospetto che i due fratelli avessero fatto preparativi concreti per un attacco a causa della loro forte ideologia religiosa e della profonda simpatia per l’organizzazione terroristica islamica ‘Stato Islamico (Is)’”, hanno annunciato La Procura di Karlsruhe e l’Ufficio di Stato per le indagini penali del Baden-Württemberg.