Calcionews24.com - Genoa, infortunio Messias: il brasiliano ancora ai box, ecco quando torna

Leggi su Calcionews24.com

, le ultime sulle condizioni di: l’esterno rossoblù fermo ai box per un problema al polpaccio:tornerà a disposizioneuno stop per Junior: l’esterno delai box per l’al polpaccio e gli ultimi esami non sono buoni per il rossoblù. Come riportato dall’ANSA, gli ultimi esami .