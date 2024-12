.com - Gasperini “Nessuno può sentirsi favorito contro il Real”

BERGAMO (ITALPRESS) – “Nessuna squadra puòfavorita quando giocailMadrid”. Gian Pierogetta acqua sul fuoco alla vigilia del matchi blancos al Gewiss Stadium. “Noi arriviamo a giocare una partita importante nel nostro stadio che è un gioiellino e per la gente di Bergamo è un appuntamento fantastico. Ma sappiamo che giochiamouna squadra fortissima. La classifica in questo momento è momentanea, siamo felici, ma da qui pensare che l’Atalanta sia superiore alMadrid penso si vada un pò oltre. Noi faremo il massimo per fare risultato, ma noi siamo un pò più cauti, è un’euforia un pò esagerata che lasciamo fuori all’esterno”. Ad agosto, nella sfida che metteva in palio la Supercoppa Europea, ebbe la meglio il. “Quel momento sembrava il punto più alto della storia del club – ricorda– Poi non ci siamo arrivati benissimo per via delle vicissitudini di mercato, ma nonostante questo per una buona ora siamo riusciti a fare una buona gara.