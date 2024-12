Calcionews24.com - Gabbia: «Vogliamo vincere e non li sottovaluteremo; io capitano? Al momento non mi interessa, ho grande rispetto di chi ha la fascia»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Matteo, difensore del Milan, in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League contro la Stella Rossa Matteoha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di Champions League del Milan contro la Stella Rossa. Di seguito le sue parole. LA STORIA DI QUESTA PARTITA E L’OBIETTIVO ATTUALE .