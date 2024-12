Ilrestodelcarlino.it - Furti in aziende e negozi: 4 fermi, trovato un capannone pieno di merce

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Modena, 10 dicembre 2024 – In una Sassuolo la reva di una banda organizzata che da mesi prendeva di mira attività commerciali di Modena, Reggio Emilia a Parma:. Il blitz della squadra mobile ha portato al fermo di quattro persone, originarie della Moldavia: due 28enni, un 35enne ed un 52enne. Dentro al magazzino veicoli rubati, ma anche elettrodomestici per un valore di 210mila euro circa rubati nei giorni scorsi ad un’azienda di Modena. Fra le altre cose rinvenute dalla polizia anche 40 biciclette di valore, sottratte sempre ad un’attività commerciale, e punte per escavatori, oltre ad altri utensili sempre di ambito edilizia. Le indagini sono state coordinate dal sostituto procuratore Claudia Natalini, che ha indirizzato le attività sul campo della squadra mobile e della polizia locale.