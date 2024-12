Lapresse.it - Funerali Pillitteri, Bobo Craxi: “Milano dia un tributo a mio padre, non una targa”

Leggi su Lapresse.it

“In generale a chi ha servito la patria, la propria città, viene restituito un”. Lo ha dettorispondendo ai cronisti che gli chiedevano se fossero maturi i tempi per dedicare aun luogo pubblico della città di, aggiungendo: “Poi adesso non sta a me dirlo, io l’ho suggerito a Sala qualche anno fa ma lui ha fatto un dibattito al posto di una. Il problema non è fare un dibattito su, i dibattiti si possono fare sul piano storico quanti se ne vogliono, ma un segno, non c’è bisogno di fare una statua equestre. Sarebbe stato imbarazzante anche per lui? No, se volete la statua equestre si può fare a Borrelli, a miobasta un segno della sua presenza in vita e del fatto che è stato il primo presidente del consiglio milanese della storia”.