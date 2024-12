Zonawrestling.net - Fuego Del Sol: “La WWE non mi ha mai offerto un contratto ma grazie a lei sono arrivato in AEW”

Leggi su Zonawrestling.net

Lunedì 9 dicembre il Pro Wrestling Culture podcast è andato in scena con un nuovo episodio in cui è stato intervistato l’atleta AEW/ROHDel Sol.Seppur al momento lotti a gettone nella federazione di Tony Khan,si è concentrato su alcune vicende del passato, come per esempio le sue esperienze vissute in TNA e WWE.Nel primo caso c’è un approfondimento sul nostro sito disponibile QUI, nel caso della WWE invece, il podcast ha chiesto all’atleta se cimai state occasioni di firmare un vero e propriocon la World Wrestling Entertainment.A tal propositoha dichiarato:“Cistate alcune comparse in ed extra ring fino a poco prima della mia firma con la AEW, ma non siamo mai andati oltre questo. Non cimai state le condizioni o una vera e propria offerta contrattuale da parte della WWE.