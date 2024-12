Quotidiano.net - Fonti Egitto a Ynet, 'accordo sugli ostaggi molto vicino'

Leggi su Quotidiano.net

Un alto funzionario egiziano ha riferito ache l'annuncio di unche porterà ad un cessate il fuoco a Gaza e al rilascio degliè "". Il funzionario ha aggiunto che questa settimana è prevista la partenza di una delegazione israeliana per il Cairo, per un incontro presso la sede dell'intelligence, durante il quale verranno consegnate le liste dei rapiti da scambiare con i detenuti palestinesi. Hamas ha fatto capire all'che "ci sono maggiori possibilità di prima di concludere un" in cambio del rilascio dei detenuti e del ritiro di Israele dall'asse di Filadelfia e da altre zone di Gaza.