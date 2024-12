Napolitoday.it - Fondazione Pietà de’ Turchini, al via "A Canne Spiegate": rassegna gratuita di concerti d’organo

Leggi su Napolitoday.it

Nel mese di dicembre prende il via A, ladiorganizzata dallade’. Quattro gli appuntamenti in programma, previsti il 14, 15, 16 e 21 dicembre, per celebrare due straordinari strumenti: l’organo settecentesco Cimmino, collocato.