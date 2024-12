Tpi.it - Federica Pellegrini: “Ho avuto amori tossici, mi sono incasinata tra problemi e tradimenti”

Leggi su Tpi.it

: “Ho, mi”Dalla lotta al patriarcato aglisi racconta in un’intervista a La Stampa in cui parla anche del suo impegno nella Fondazione Giulia Cecchettin.L’ex campionessa non ha usato giri di parole per parlare di patriarcato ed educazione: “Il patriarcato esiste e scalcia, con radici ben salde e un retaggio tanto profondo da reggere pure all’educazione delle nuove generazioni che non nepiù totalmente infuse. Oggi si chiama machismo, sopraffazione, usate i sinonimi che credete, ma sta qui e sarà sempre difficile smontarlo se non cambiamo il linguaggio con cui ogni volta, in modo sempre più subdolo, si sottintende che l’uomo è superiore alla donna. Mi riferisco a certi discorsi da agnellini sotto cui nascondere concetti feroci e violenti”.