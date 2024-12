Fausto Lamparelli nuovo questore di Firenze | si insedia il 16 dicembre

Leggi su Corrieretoscano.it

: è. Proviene da Perugia e assumerà l’incarico il 16. Dirigente generale di pubblica sicurezza, nato a Benevento, 60 anni, coniugato con un figlio, ha conseguito la laurea in giurisprudenza all’università degli studi di Napoli-Federico II e la laurea specialistica in Scienze delle pubbliche amministrazioni all’università degli studi di Catania.Vincitore del concorso pubblico, nel 1990 ha svolto a Roma, alla Scuola superiore di polizia, il corso di formazione previsto per i commissari della polizia di Stato e, nel 1991, quale prima sede di servizio è stato assegnato alla questura di Bologna prima con l’incarico di funzionario addetto all’Ufficio prevenzione e soccorso pubblico e poi, trasferito alla Squadra mobile, ha diretto la sezione operativa Rapine e Omicidi e la sezione Antidroga.