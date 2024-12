Oasport.it - F1, Ferrari fornirà i motori a Cadillac: raggiunto l’accordo per l’ingresso nel Mondiale

Leggi su Oasport.it

Lapower unit e cambi adurante il biennio 2026-2027, quando la scuderia statunitense sbarcherà in F1. Il Cavallino di Rampante sarà dunque l’assistente ufficiale del team cliente di General Motors per un periodo che servirà agli americani per realizzare un proprio propulsore.Frederic Vassuer, team principal della Scuderia di Maranello, ha espresso la propria soddisfazione: “È bello vedere che un altro team americano, supportato da uno dei marchi più prestigiosi nell’industria automobilistica, intende entrare in Formula 1 in un momento in cui il nostro sport sta crescendo in popolarità proprio negli Stati Uniti“.Il leader della Rossa ha proseguito: “Siamo quindi molto lieti di poter fornire al team la nostra power unit e il cambio nell’ambito della nostra collaborazione tecnica.