Oasport.it - F1, come cambiano i piloti nel 2025: i confermati e le novità squadra per squadra

Archiviata la stagione 2024, è già cominciato il conto alla rovescia in vista della prima gara del Mondiale di Formula Uno, che si disputerà a Melbourne nel weekend del 14-16 marzo. In Australia vedremo una line-uprivoluzionata, con diversi rookie e tantetra le varie scuderie del circus in attesa dell’ufficialità degli ultimi due posti ancora vacanti.Red Bull dovrebbe infatti annunciare nelle prossime ore la promozione del neozelandese Liam Lawson nel team senior al posto di Sergio Perezcompagno didel quattro volte iridato Max Verstappen, mentre in Racing Bulls verrà confermato il giapponese Yuki Tsunoda con al suo fianco il debuttante francese Isack Hadjar.Le altre otto coppie sono invece già delineate, a meno di clamorosi colpi di scena. McLaren andrà a caccia del secondo titolo costruttori consecutivo con iLando Norris e Oscar Piastri, mentre Ferrari avrà a disposizione un binomio stellare composto da Charles Leclerc e dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton.