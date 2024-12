Lapresse.it - Esplosione Calenzano, sottosegretario Prisco: “Precauzioni alte, ma qualcosa non ha funzionato”

“Vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone rimaste ferite e un ringraziamento ai vigili del fuoco e agli altri soccorritori impegnati alle ricerche e che hanno permesso di mettere in sicurezza in poco tempo l’area. Ci sarebbero potuti essere risvolti ben peggiori essendo un’area carica di combustibili”. Così ilal ministero dell’Interno, Emanuele, nell’area della raffineria Eni di(Firenze) a 24 ore dall’in cui hanno perso la vita cinque persone. “Saranno gli inquirenti che valuteranno se tutte le norme sono state rispettate o meno, non sono in grado di valutarlo. È certo che su questo tipo di stabilimenti vi è un monitoraggio e sono richieste dellemolto. Poi non è mai abbastanza, e quando capita una tragedia vuol dire chenon ha, ma saranno gli organi inquirenti a stabilire senon hao se è stata solo una fatalità.