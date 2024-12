Esplosione Calenzano, lutto cittadino

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.30anche oggi adopo l'avvenuta ieri in un deposito di carburanti Eni. Il sindaco Carovani ha proclamato i due giorni annullando tutte le iniziative pubbliche in programma. Nell'al momento 4 morti, un disperso, 26 feriti. Anche il governatore toscano Giani ha deciso una giornata diregionale, bandiere a mezz'asta e listate a. Oggi sciopero e assemblea in raffineria Eni Livorno. Riuniti 500: incidenti lavoro una "guerra silenziosa infinita".