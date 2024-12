Lanazione.it - Esplosione Calenzano, le associazioni di categoria: “Più sicurezza sui luoghi di lavoro”

Firenze, 10 dicembre 2024 – Piùsuidi. E' quanto chiedono i sindacati e ledi. All'indomani dell'del deposito Eni di, è il momento del cordoglio, ma anche dell’indignazione per quanto accaduto. «Il settore dei carburanti è da sempre a forte rischio per i materiali che vengono trattati, ed è per questo che come associazione dichiediamo che vengano garantiti e rispettati i più alti livelli disuidi. E’ necessario agire e mettere in campo tutti gli strumenti necessari per fare in modo che ogni lavoratore, e ogni collega, sia tutelato e al sicuro», è quanto afferma Federico Valacchi, presidente di Faib Confesercenti Firenze, che rappresenta il settore dei gestori carburante. «Ancora una volta - prosegue Valacchi - ci troviamo di fronte a lavoratori, in questo caso colleghi, che perdono la vita sul luogo di; oggi è il momento del profondo cordoglio ai parenti delle vittime e vicinanza a tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’accaduto, poi arriverà il momento di accertare le responsabilità affinché certi eventi non si verifichino più».