Firenzetoday.it - Esplosione Calenzano, Giani: "Avvenuta per difetto di carico"

Leggi su Firenzetoday.it

Stando a quanto riferito ai microfoni di Radio24 dal presidente della regione Toscana, Eugenio, ci sarebbe una possibile causa per l'del deposito Eni diil 9 dicembre. "Gli autisti che stavano per approssimarsi alla pensilina per ilmi hanno.