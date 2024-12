Ilmessaggero.it - Esplosione Calenzano, cosa è successo? Paura nelle aziende vicine: «Come una bomba». Distribuite le mascherine

Leggi su Ilmessaggero.it

«Abbiamo udito un'enorme, tutti i vetri sono andati in frantumi e le scaffalature sono cadute per terra. Siamo usciti fuori terrorizzati per proteggerci e capire cheera.