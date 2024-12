Lapresse.it - Esplosione Calenzano, assessora regionale Monni: “Dramma che ricorda via Mariti”

“Era ed è tuttora uno scenario apocalittico, perché si sono verificati dei crolli ed è uno scenario che da subito ha riportato alla mente il cantiere di viaa Firenze, una ferita che è ancora fresca e che rimarrà a lungo nel cuore di questo territorio”. Così l’alla Protezione Civile della Toscana, Monia, sulla scena dell’nella raffineria Eni a(Firenze) lunedì, a poche ore dalla tragedia il cui bilancio è ora di quattro vittime e un disperso. Lo scorso 16 febbraio un crollo in un cantiere in viaa Firenze aveva determinato la morte di cinque operai. “Credo che ci richiami tutti a una grande responsabilità, perché non è davvero possibile uscire di casa per andare a guadagnarsi il pane e non tornare più”, ha aggiuntosuldi