Thesocialpost.it - Esplosione a Calenzano: trovati altri due corpi, sale a 5 il numero delle vittime

Sono stati ridei dispersi nell’al sito Eni di. Da quanto appreso sarebbero stati rinell’area della pensilina dell’area di carico. Salgono così a cinque leaccertate, in un bilancio sempre più drammatico. “Ancora 14 persone in ospedale, di cui 2 gravi al Centro Grandi ustioni di Cisanello a Pisa, per loro la situazione è critica”, ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani. Intanto è stato reso pubblico l’impressionante video dell’..Leggi anche: Yulia Bruschi lascia il Grande Fratello: il motivo svelato in diretta“Ho assistito a una scena devastante, la distruzione è totale. Immagino come dev’essere stata l’esperienza per chi si trovava lì a lavorare, soprattutto vicino alle infrastrutture di ricarica, un vero e proprio inferno”, ha dichiarato il sindaco di, Giuseppe Carovani, visibilmente scosso dopo aver visitato il sito.