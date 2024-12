Ilrestodelcarlino.it - Esonerato Zaffaroni, il Südtirol chiama. Castori in panchina

In serie B ilha affidato laa Fabriziocon un contratto fino al 30 giugno 2025. Il tecnico succede a mister Marcodal club di Bolzano. Ieriha diretto il primo allenamento, coadiuvato dal suo staff: Riccardo Bocchini vice, Carlo Pescosolido, preparatore atletico, Tommaso Marolda collaboratore tecnico e Marcomatch analyst. L’obiettivo è la salvezza, togliendo la squadra dall’attuale ultimo posto. Sabato il debutto in casa contro il Mantova.ha alle spalle già 18 stagioni in B con 553 panchine ed è l’allenatore in attività con più presenze in questo campionato, nonché il secondo di tutta la storia della serie cadetta dietro a Guido Mazzetti con 572 presenze all’attivo.