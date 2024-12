Agrigentonotizie.it - Ecco il prefetto Salvatore Caccamo, fissate le priorità: crisi idrica, sicurezza urbana e Capitale italiana della cultura

Leggi su Agrigentonotizie.it

“Lesono quelle che tutti sappiamo quindi lae la. È mia intenzione quella di predisporre una pianificazione che verrà coinvolti i sindaci che incontrerò nei prossimi giorni per avere un’interlocuzione sia in termini die in secondo luogo, per.