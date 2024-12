Lanazione.it - E’ morto il dottor Fausto, grande esperto di sclerosi multipla

Viareggio, 10 dicembre 2024 – Lutto a Viareggio per la morte delFranco, storico specialista ambulatoriale di neurologia che fino al pensionamento, avvenuto nell'aprile scorso, ha svolto la sua attività prima per la Usl 12 di Viareggio, poi per l'Azienda Usl Toscana nord ovest. “L'Azienda Usl Toscana nord ovest esprime le proprie condoglianze e la propria vicinanza alla famiglia per la scomparsa delFranco”, si legge in una nota dell’azienda. “Franco eradi diagnostica neurofisiopatologica e per molti anni ha tenuto l'ambulatorio dellapresso l'ospedale Versilia - ricorda Paolo Del Dotto, direttore della struttura di neurologia dell'ospedale - ed era divenutodi questa malattia, a cui si dedicava con passione e studio, partecipando anche a congressi internazionali.