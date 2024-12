Sport.quotidiano.net - ’Duomo’, Vivid Wise As chiude da dominatore

Il 78° Gran Premio Duomo di trotto rimarrà nella storia dell’ippica italiana e mondiale. Un tributo d’onore dedicato aAs, un fantastico indigeno, che ha concluso con un’altra vittoria una carriera veramente gloriosa. All’ippodromo fiorentino Visarno ‘Cesare Meli’ è stata una grande festa l’addio alle corse nel Duomo diAs, che ha bissato il successo dell’anno scorso, centrando la ventiduesima vittoria in gruppo 1 in 1.11.9. Il vincitore ha respinto Ideal San Leandro che ha ripiegato nella sua scia e Capital Mail rimasto al largo, per allungare con gli ultimi 600 metri in 42.1 su Ideal senza spazio e Dolce Viky bene in percorso allo scoperto, mentre è tornato ottimo quarto Dany Capar regolando Bleff Dipa.As ha concluso la sua carriera da Campione, plasmato da Marco Smorgon e allenato e guidato da Alessandro Gocciadoro per i colori della Bivans di Antonio Somma.