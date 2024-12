Oasport.it - Dove vedere in tv Conegliano-Maritza Plovdiv, Champions League volley femminile: orario, programma, streaming

Oggi martedì 10 dicembre (ore 20.30) si gioca, incontro valido per la fase a gironi della2024-2025 di. Le Campionesse d’Italia saranno impegnate di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso contro la poco quotata compagine bulgara, già sconfitta nel confronto di andata con un secco 3-0. Le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico in questa sfida di avvicinamento al Mondiale per Club insettimana prossima.Dopo aver regolato per 3-1 il Developres Resovia,svetta in testa al gruppo A con tre vittorie (nove punti) e punta a proseguire la propria marcia nella massima rassegna continentale: un successo contro la terza forza del raggruppamento, che ha vinto soltanto contro il Mladost Zagabria, permetterebbe alla corazzata veneta di compiere un altro passo verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle vincitrici dei cinque gironi (le seconde classificate e la miglior terza disputeranno un playoff)si affiderà in particolar modo alla sua bomber Isabelle Haak, ma anche alle schiacciatrici Gabi e Zhu Ting, guidate dalla regista Joanna Wolosz.