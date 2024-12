Liberoquotidiano.it - Dl milleproroghe: Fregolent (Iv), 'risorse per no vax e non per Sanità, vergognoso'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Questo governo è imbarazzante. Non ci sono leper la, ma le trovano per togliere le multe ai no vax.". Lo dice la senatrice di Italia viva Silviasul Dl