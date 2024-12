Dividendo straordinario di 015 euro ad azione

Quotidiano.net - Dividendo straordinario di 0,15 euro ad azione

Leggi su Quotidiano.net

L’assemblea straordinaria e ordinaria dei soci di Banca Valsabbina (in foto il presidente Renato Barbieri) ha approvato il riconoscimento di un’ in contanti di 0,15per, mediante distribuzione di riserve di utili per un importo complessivo stimato di 5,2 milioni di