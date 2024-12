Calciomercato.it - DIRETTA | Milan-Stella Rossa, Fonseca: “Ecco il sostituto di Pulisic” e Gabbia: “Ho un sogno” LIVE

Le dichiarazioni del tecnico portoghese e del difensore italiano alla vigilia della sfida di Champions League a San Siro E’ vigilia di Champions League per ildi Paulo, che domani affronterà laper la sesta giornata., la conferenza di: seguila(LaPresse) – Calciomercato.itIl Diavolo è chiamato a vincere per riuscire a centrare la qualificazioneagli ottavi di finale e per dimenticare il ko di Bergamo.Segui la conferenza dicon Calciomercato.it:Insidia: “Affrontiamo una squadra che l’ultima partita ha vinto 5 a 1 contro lo Stoccarda. Sarà un match difficile, ma noi vogliamo vincere.”Trequartista – “Al posto digiocherò Loftus-Cheek. Ha un piccolo problema, ho totale fiducia nell’inglese.